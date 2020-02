Træner-legende smed tøjet efter nederlag

Marcelo Bielsa har åbenbart tendens til at være splitternøgen foran sine spillere, når det ikke lige går, som han vil have det

Den argentinske træner Marcelo Bielsa er kendt for at være lidt af en karakter.

Hvem glemmer hans rolle i den kuriøse 'spygate'-sag fra sidste år? Her indrømmede han at have sendt sin assistent af sted for at lure på modstandernes træning før mødet med Derby. Et stunt, der indbragte ham og Leeds United en bøde i millionklassen.

Bielsa har sidenhen tilegnet sig øgenavnet 'El Loco', der snildt kan oversættes til 'Den Skøre', og det navn er ikke kommet uden grund.

Mark Gonzalez og Jose Pedro Fuenzalida, som begge spillede på det chilenske landshold, hvor Bielsa var landstræner fra 2007-2011, åbner nu op for godteposen om, hvor skør han kan være.

I forbindelse med et nederlag mod Ecuador entrerede den temperamentsfulde Bielsa omklædningsrummet.

Gal eller genial? Marcelo Bielsa er indehaver af en yderst speciel trænerstil. Foto: Matthew Childs.

- Han var godt sur. Han talte ikke med nogen. Gik bare frem og tilbage, fortæller Gonzalez i forbindelse med et tv-show, Abrazo de GOL, på chiliensk fjernsyn.

- Pludselig går han ind i et rum ved siden af. Og da vi spillere gik derind for at kigge, lå han på et bord, helt nøgen og stille i 30 minutter. Som om han havde gjort sig klar til en større operation.

- Det skete faktisk flere gange. Jeg glemmer aldrig, da vi tabte 1-0 mod Italien. Vi spillede godt i den kamp. Alligevel blev han så vred, at han kom op og toppes med den italienske træner. Da vi kom ned i omklædningsrummet, smed han også tøjet af ren og skær frustration, supplerer Fuenzalida.

Geniet

Uanset hvad man må mene om hans bizarre tilbøjeligheder efter nederlag, formåede Bielsa at kvalificere landsholdet til verdensmesterskabet tilbage i 2010.

Jose Pedro Fuenzalida har da også rosende adjektiver tilovers for træneren.

- Han er et fodboldgeni. Men han kan også være komplet vanvittig, og det skal man lige lære at håndtere.

- Det pres, han lægger på dig inden kampe, kan være svær at deale med. Mange spillere bliver påvirket af det. Vi bliver alle nervøse, for han er meget krævende, fortæller den 34-årige midtbanespiller.

Leeds ligger nummer to med 56 point i den næstbedste engelske liga.

