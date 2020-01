Tre anholdt efter drab på fodboldspiller

Politiet har nu anholdt en tredje mand i forbindelse med drabet på den blot 25-årige fodboldspiller Jordan Sinnott i weekenden.

I forvejen har de lokale myndigheder to personer varetægtsfængslet mistænkt for deltagelse i den voldelige episode, der resulterede i Sinnotts død.

Tirsdag kunne man så oplyse, at en tredje, en 21-årig mand, også er anholdt.

Det skriver BBC.

Jordan Sinnott døde som følge af de kvæstelser han pådrog sig under en bytur i byen Retford natten til lørdag.

Her blev han fundet på Market Place omkring klokken 02 med svære kvæstelser i hovedet og blev kørt på hospitalet, hvor han senere samme dag døde.

Hilsner, trøjer og moralsk opbakning er væltet ind fra alle ledder og kanter i engelsk fodbold. Det fortæller hans storebror, Tom Sinnott, til BBC.

- Jeg ville til begravelsen gerne hænge trøjer fra de klubber, han nåede at spille i, fordi vi gerne vil huske alle de gode ting ved ham. Fra den idé har det bare udviklet sig helt vildt, fortæller han til Radio 1's Newsbeat.

Der gik bare en time, fra han havde bedt om donationer til fodboldtrøjer med 'Sinnott 25' på ryggen, før han havde sikret sig donationer fra både Premier League, Championship, League One, League Two samt non-league-klubber i engelsk fodbold.

- Det er overvældende. Betyder alverden for mig at vide, at Jord, selv efter hans død, stadig kan sikre glæde hos mennesker, han end ikke kendte, siger Tom Sinnott.

En fjerde person, en 20-årig mand, har også været tilbageholdt - men er nu løsladt.

Jordan Sinnott startede karrieren i Huddersfield, hvor han blandt andet nåede to kampe i The Championship. Han fik debut mod Leicester i en FA Cup-kamp i 2013.

Siden rykkede han videre til lavere rangerende klubber og spillede indtil sin tragiske død i Matlock Town FC.

