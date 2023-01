Triste scener: Båret væk

Anklen fik et vrid i græsset, og Alex Iwobi måtte desværre lade sig udskifte i smerte.

Det skete i begyndelsen af anden halvleg mellem Manchester United og Everton i tredje runde af FA Cup'en.

Den 26-årige nigerianer havde sat turboen på i en omstilling, da Uniteds Tyrell Malacia gik ned i en tackling på ham, som Everton-kanten kom uheldigt ud af.

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Foto: Lindsey Parnaby/Ritzau Scanpix

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Foto: Lindsey Parnaby/Ritzau Scanpix

Everton-manager Frank Lampard, der har et brændende varmt sæde under sig, valgte i stedet at sætte Abdoulaye Doucoure på banen.

United kom tidligt foran på mål af Antony efter bare fire minutter.

Senere i første halvleg fik Conor Coady udlignet, efter at David de Gea i United-målet fumlede gevaldigt, og bolden smuttede mellem benene på ham.

Samme Coady fik dog noget klodset efter pausen scoret selvmål.