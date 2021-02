Trodser dødstrusler

Mordtrusler fik den engelske fodbolddommer Mike Dean til at holde pause fra den seneste Premier League-runde, men i den kommende weekend er han tilbage.

Han skal således dømme opgøret mellem Burnley og West Bromwich lørdag eftermiddag. Det meddeler Premier League.

52-årige Mike Dean og hans familie blev udsat for mordtrusler efter forrige uges Premier League-runde, hvor dommeren udviste West Hams Tomás Soucek.

Det var den anden udvisning af tvivlsom karakter på få uger, og Tomás Souceks udvisning blev da også annulleret, da runden var færdigspillet.

Efter truslerne fra vrede fodboldfans bad Mike Dean om at få lov at holde fri i weekenden, og det fik han lov til.

Siden har både Tomás Soucek og flere andre aktører fra Premier League været ude at støtte Mike Dean.

De engelske dommeres sammenslutning gav udtryk for, at man frygter, at tendensen med mordtrusler mod dommere udvikler sig fatalt.

- Det er totalt uacceptabelt, og en dag er der en dommer, der bliver dræbt i det her land, sagde Paul Field, der er formand for sammenslutningen af engelske dommere.

