Tv-vært afliver flirt med Bale: - Undskyld!

Den engelske TV-vært Laura Woods gjorde et ihærdigt forsøg på at lokke Gareth Bale til Wrexham, da han var på besøg i hendes talkshow. Men waliserens svar har efterladt fansene med knuste hjerter

Desværre, Wrexham.

Gareth Bale kommer ikke til at afbryde sin pension for at tørne ud for den engelske kultklub.

Det gjorde han klart, da den engelske tv-vært Laura Woods spurgte ham ind til et muligt comeback i forbindelse med prisuddelingen Sports Industry Awards.

Det skriver talkSPORT.

Wrexham-fansene var ellers begyndt at drømme om, at den walisiske stjerne kunne blive fristet af et sensationelt skifte til den nyslåede League 2-klub.

Flirten startede, da den ene af Wrexham-ejerne Rob McElhenney delte en video på Twitter, som Gareth Bale havde sendt til ham.

Her ønskede waliseren tillykke med oprykningen til League 2.

Foto: PAUL CHILDS/Ritzau Scanpix

McElhenney så hurtigt muligheden for en drømmesigning og svarede Gareth Bale:

'Hej Gareth Bale. Lad os spille golf, hvor jeg selvfølgelig ikke vil bruge fire timer på at overtale dig til at vende tilbage til en sidste magisk sæson,' skrev Wrexham-ejeren.

Annonce:

Tv-værten Laura Woods havde tilsyneladende fulgt med i Twitter-flirten, og benyttede lejligheden på scenen til Sports Industry Awards til at forholde Gareth Bale frieriet fra Wrexham-ejeren..

- Er der på nogen måde noget, der kan friste dig til at afbryde din pension? For eksempel ... Wrexham? lød det ledende spørgsmål fra Laura Woods.

Men Gareth Bales svar har formentlig efterladt en del Wrexham-fans med knuste hjerter.

- Nej, det tror jeg ikke. Jeg fiskede mere efter en gratis runde golf betalt af Rob (McElhenney, red.), lød det tørre svar fra waliseren.

Efterfølgende har Laura Woods beklaget overfor Wrexham-fansene på Twitter.

'Undskyld, Wrexham. Jeg prøvede,' skriver hun.

Gareth Bale valgte tilbage i januar at lægge støvlerne på hylden i en alder af 33 år - en beslutning, som han kaldte for den sværeste i sin karriere.