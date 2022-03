Tyve brød ind i Pogbas hus under Champions League-kamp

Paul Pogba er den seneste fodboldspiller i England til at blive udsat for et indbrud i sit hjem under en kamp.

Den franske midtbanespiller skriver på Twitter, at tyve trængte ind i hans hjem tirsdag aften, da han var i kamp for Manchester United mod Atlético Madrid i Champions League.

- I aftes blev vores families værste mareridt til virkelighed, skriver han om hændelsen.

Pogbas hustru, Maria Salaues, overværede kampen på Old Trafford i Manchester, mens parrets små børn sov hjemme i huset.

- Min kone og jeg skyndte os hjem, uden at vide om vores børn var i sikkerhed eller havde lidt overlast.

Indbrudstyvene befandt sig ifølge Pogba i huset i mindre end fem minutter. Men det mildner ikke chokket.

- I den tid fratog de os noget, som er mere værdifuldt end noget andet, vi havde i vores hjem - vores følelse af tryghed og sikkerhed, skriver Pogba.

Han udlover samtidig en belønning til personer, som kan hjælpe med at opklare indbruddet.

De seneste år har en række kendte fodboldspillere i England været udsat for noget tilsvarende. Deriblandt flere spillere fra Manchester United.

Pogba er den tredje United-spiller i år, der har være udsat for indbrud, mens de har været optaget af at spille.

I januar måtte hustruen til den svenske forsvarsspiller Victor Lindelöf låse sig inde i et værelse sammen med parrets to børn, da indbrudstyve trængte ind i boligen.

Nogle få dage tidligere havde Lindelöfs holdkammerat Jesse Lingard også haft et indbrud i sit hjem ifølge britiske aviser.