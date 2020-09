Udskyder tilskuer-comeback

Udsigten til igen at se livesport på højeste niveau i Storbritannien er blevet udskudt af premierminister Boris Johnson.

Tirsdag har han annonceret en række tiltag til at bekæmpe stigende smittetal, og et af midlerne er at udsætte effektueringen af den plan, der var lagt for at få tilskuere tilbage i fodboldens Premier League og andre britiske sportsligaer.

Premier League-fansene er stadig ikke velkomne på stadion. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

- Vi er nødt til at erkende, at spredningen af virusset nu påvirker vores planer for genåbning af konferencer, udstillinger og store sportsbegivenheder.

- Vi vil ikke være i stand til at gøre det fra 1. oktober, og jeg anerkender, at det får konsekvenser for vores sportsklubber, som er en del af samfundets liv og sjæl, siger Boris Johnson ifølge AFP.

Den nu udskudte plan var, at der gradvist skulle skrues op for kapaciteten ved sportsarrangementer fra 1. oktober efter en række vellykkede testarrangementer med 1000 tilskuere i blandt andet de lavere fodboldrækker.

De nye tiltag i Storbritannien kan have en varighed på 'måske seks måneder', siger premierministeren.

Der har ikke været fuld kapacitet - eller i nærheden af det - siden coronapandemien midlertidigt satte en stopper for al britisk topsport i marts.

Det har blandt andet fået over 100 ledere i klubber og forbund til at sende et brev til Boris Johnson med et opråb om, at der er behov for en økonomisk håndsrækning. Den kan være på vej.

- Vi vil se på, hvad vi kan gøre for at støtte kulturlivet, siger Boris Johnson.

