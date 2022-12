Uhyggelige scener: Kollapsede på banen

Tjay De Barr fik angiveligt et grimt slag i brystkassen i en League One-kamp og kollapsede kort efter

Det var uhyggelige og desværre genkendelige billeder, der udspillede sig torsdag aften i Plymouth, da Wycombe Wanderers netop havde slået hjemmeholdet 1-0 i den britiske League One.

Her kollapsede Wycombes angriber Tjay De Barr midt på banen kort efter dommerens slutfløjt.

Medspillere, modspillere og dommerteamet hastede hen til den 22-årige landsholdsspiller fra Gibraltar, og nøjagtig som i Parken 2021 slog medspillerne ring om den livløse spiller på græsset.

Tjay De Barr modtog herefter akut medicinsk behandling på banen, inden han blev kørt ud på en båre.

Heldigvis meldte Wycombe ud efter en halv time, at De Barr var i god behold efter behandlingen, men at han skulle på hospitalet for nærmere undersøgelser.

Wycombes manager, Gareth Ainsworth, kørte med i ambulancen til hospitalet, da klubben var 'stærkt bekymrede' for De Barrs tilstand.

Sent på aftenen blev Tjay De Barr gudskelov udskrevet fra hospitalet.

Det er uvist, hvad der præcist skete med Tjay De Barr, men Plymouths manager, Steven Schumacher, fortalte efter opgøret ifølge Daily Mail, at De Barr var involveret i en hård nærkamp mod kampens afslutning, og at han derefter havde kastet blod op og haft vejrtrækningsbesvær.

- Vores tanker er hos Tjay De Barr. Han fik et ubehageligt slag i brystkassen ved ribbenene. Vi krydser fingre for, han er okay, sagde Steven Schumacher.