- Undskyld at vi havde en trekant!

Eks-luderen, Helen Wood, sender en dybtfølt undskyldning til Wayne Ronneys kone, Coleen, efter Wood i 2010 havde en trekant med fodboldstjernen og en af sine escort-kollegaer.

- Jeg havde en virkelig dårlig holdning omkring det. Jeg plejede at sige, ’hvis hun vil blive med ham, er det hendes egen skyld’, siger Helen Wood, der med årene er blevet klogere, til Mirror.

- Nu er jeg ældre, og hun er bare en mor, der vil være med sine børn. Lad hende være.

Kone var gravid

Den tidligere engelske landsholdsstjernes eskapader fandt sted forud for VM-slutrunden i Sydafrika. På det tidspunkt var Coleen Rooney gravid med parrets første barn.

Alligevel blev fristelsen for stor for Wayne Rooney.

- Vi kender alle kvinder, der finder sig i utroskab. Det er uheldigt, at hendes bliver brugt som underholdning. Jeg er ked af det på Coleens vegne, hun fortjente intet af det, fortæller Helen Wood videre.

Coleen og Wayne holder stadigvæk sammen. Foto: Peter Cziborra / Ritzau Scanpix

Hårdest for Wood

Wood endte med at sælge historien for mere end 300.000 kroner til de tabloide britiske medier, og her lyder fortællingen, at det var på Rooneys initiativ, at trekanten opstod.

Selvom utroskaben tog på hårdt på familien Rooney, mener Wood, at det har været endnu hårdere for hende.

- Jeg bliver hver dag mindet om Wayne, og at jeg har været prostitueret, siger hun til Mirror.

- Ja, jeg gik i seng med nogen, men det var aldrig intentionen at ødelægge deres og mit eget liv. Intentionen var der aldrig.

Coleen og Wayne Rooney har fire børn sammen i dag og er bosat i USA, hvor Wayne tørner ud for D.C. United i Washington D.C.

Efter sin karriere i Europa tog Rooney og familien til USA, hvor han spiller for D.C. United. Foto: Geoff Burke / Ritzau Scanpix

