United bekræfter: Højlund bliver præsenteret i weekenden

Fodboldverdenen venter lige nu i spænding på, at Rasmus Højlund bliver præsenteret som ny spiller i Manchester United.

Men vi må vente nogle dage endnu.

Uniteds pressechef, Andrew Ward, bekræfter nemlig nu over for Ekstra Bladet, at de først forventer at præsentere den 20-årige dansker i weekenden.

Det vil formentlig ske i forbindelse med Uniteds venskabskamp mod franske RC Lens, der bliver spillet på lørdag, lyder det.

Dyreste dansker nogensinde

Andrew Ward oplyser desuden, at Højlund ankom sent tirsdag aften, og at lægetjekket fortsatte i dag, onsdag.

Allerede lørdag aften blev parterne enige om en femårig aftale med option på en sæson mere, og prisen for Højlunds kvaliteter ligger samlet på 72 millioner pund - svarende til 626 millioner kroner.

Han vil dermed med afstand blive den dyrest handlede dansker nogensinde.

Men vi skal altså væbne os med tålmodighed lidt endnu, før vi ser 20-årige Højlund i den røde Manchester-trøje.