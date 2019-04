United-koryfæ anholdt for overfald på kvinde

Den tidligere Manchester United-spiller og nuværende talentchef blev anholdt på grund af mistanke om et overfald på en kvinde

Det var ikke nogen stor dag for de gamle Manchester United-drenge i går.

Paul Scholes blev sigtet for at bryde reglerne for væddemål på fodboldkampe, men andetsteds i England var der en endnu mere alvorlig mistanke mod en af Scholes' gamle holdkammerater fra de gyldne år.

Nicky Butt, der i dag fungerer som chef for Manchester Uniteds akademi, blev ifølge Daily Mail anholdt på grund af mistanke om et overfald på en kvinde. Det skete tirsdag eftermiddag omkring klokken 14.

44-årige Nicky Butt var angiveligt stadig i politiets varetægt tirsdag aften, mens hans arbejdsgiver blev sendt ud af Champions League med et samlet nederlag på 0-4 til FC Barcelona.

Greater Manchester Police bekræfter episoden uden at ville kommentere, hvem der er anholdt i sagen. De bekræfter dog, at mandens alder svarer til Butts.

- Politiet blev tilkaldt omkring klokken 14 tirsdag 16. april 2019 efter anmeldelsen om, at en kvinde var blevet overfaldet i et hus på Brodaway, Hale.

- Kvinden havde en lille flænge i sin hånd, men havde ikke behov for at komme på hospitalet. En 44-årig mand er blevet anholdt mistænkt for overfaldet, og han er fortsat i politiets varetægt, så han kan afhøres, lød det fra politiet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Nicky Butt under mere festlige omstændigheder med Roy Keane, David Beckham, Wes Brown og Ole Gunnar Solskjær. Foto: Ritzau Scanpix

Manchester United har endnu ikke kommenteret sagen i pressen.

Nicky Butt var en del af Manchester Uniteds gyldne generation i 90'erne og start 00'erne, hvor han blandt andet var med til at vinde seks engelske mesterskaber, Champions League i 1999 samt tre FA Cup-titler. Ligesom han også nåede 39 landskampe for England.

I 2004 skiftede han til Newcastle for at få mere spilletid, inden han sluttede karrieren med ophold i Birmingham og Kina.

Siden da er han vendt tilbage til Manchester United. Først som ungdomstræner og nu som chef for klubbens akademi.

Nicky Butt i aktion for Manchester United, hvor han spillede fra 1992 til 2004. Foto: Ritzau Scanpix

Se også: Zlatan revser United-ikoner: Find jer et job

Se også: United-legende sigtet

Bortvist FCM-træner tiltalt: Sendte onani-videoer til fodbolddrenge