United-koryfæers klub vinder engelsk pokaltitel

Ryan Giggs, Nicky Butt, Paul Scholes, David Beckham samt Gary og Phil Neville kunne lørdag igen juble over at have vundet et trofæ sammen.

Her tog den engelske fodboldklub Salford, som de seks tidligere Manchester United-spillere hver især ejer ti procent af, nemlig sejren i finalen i EFL Trophy, en pokalturnering for holdene i Englands tredje og fjerde bedste række.

Finalen blev spillet på nationalstadionet Wembley i London, og Salford besejrede Portsmouth efter en straffesparkskonkurrence. Både den ordinære og forlængede spilletid var inden da endt 0-0.

Portsmouth havde Rasmus Nicolaisen, som er lejet i FC Midtjylland, på bænken i hele opgøret.

Det var faktisk sidste sæsons udgave af EFL Trophy, som Salford vandt. Finalen var blevet udskudt med et år på grund af coronapandemien.

Finalen i 2020/21-udgaven af EFL Trophy spilles søndag på Wembley, hvor Sunderland og Tranmere møder hinanden.

Ryan Giggs, Nicky Butt, Paul Scholes samt Gary og Phil Neville overtog i 2014 ejerskabet af Salford.

Et halvt år efter købte forretningsmanden Peter Lim, der også ejer spanske Valencia, 50 procent af aktierne i klubben. I 2019 købte David Beckham ti procent af Peter Lims aktier i Salford.

Giggs, Butt, Scholes, Neville-brødrene og Beckham er kendt som 'The Class of 92', da de fleste af dem i 1992 blev rykket op på Manchester Uniteds førstehold fra ungdomsafdelingen og siden nød stor succes med klubben.