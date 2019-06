United-legende lægger sig fladt ned: - Undskyld!

Paul Scholes har nu undskyldt for, at han spillede på fodboldkampe, mens han selv var medejer af Salford City

Det engelske fodboldforbund (FA) idømte sidste uge Paul Scholes en bøde på et beløb svarende til 67.000 kr., fordi Manchester United-legenden i sin tid som medejer af fodboldklubben Salford City ikke kunne holde sig fra at spille på andre fodboldkampe.

Scholes har ikke spillet på kampe med Salford City, men det er stadig imod FA's reglement at oddse, hvis man er involveret i professionel fodbold.

Paul Scholes har ifølge bl.a. The Independent spillet på 140 fodboldkampe fra august 2015 til januar 2019. Bl.a. har den tidligere engelske landsholdsspiller bettet på både Manchester United og Valencia, mens tidligere holdkammerater har haft betydende roller i klubberne.

Onsdag har Paul Scholes reageret på FA's dom, og det er der kommet en uforbeholden og offentlig undskyldning ud af.

- Jeg accepterer sidste uges afgørelse. Jeg vil gerne undskylde, og jeg både forstår og accepterer bøden, som FA har udstedt. Det var en ærlig og redelig fejltagelse, som ikke blev lavet med hensigt eller for at omgås reglerne, skriver Paul Scholes i en erklæring og fortsætter.

- Jeg troede fejlagtigt, at så længe der ikke var nogen personlig forbindelse mellem mig selv og de kampe, som jeg spillede på, så ville der ikke være noget problem. Det var ikke tilfældet, forstår jeg nu, lyder det bl.a.

Husker du fodboldtalentet Peter Degn? 'De tvang mig til at sælge min røde Porsche'

Ud over at have spillet på Manchester United mens Ryan Giggs og Nicky Butt var ansat i klubben og Valencia, mens brødrene Neville var cheftræner og assistent, så spillede Scholes også to gange på Oldham Athletic. En klub, han selv blev manager for senere i en periode på en måned.

FA mener at have bevis for, at Scholes ikke gamblede på Oldham, mens han selv var ved tøjlerne.

Paul Scholes formåede at lave en nettoprofit på små 50.000 kr. på sine spil i den angivne periode.

