United-opgør endte i mareridt: Hun ventede halv time på ambulance

En alvorlig skade har søndag fået dommeren til at fløjte af efter blot 11 minutters skade i kampen mellem Manchester United og Charltons kvindehold.

De to hold, der ligger i kvindernes næstbedste række, The Championship, mødtes på det ganske lille Oakwood Stadium i Charlton.

Her fik de fremmødte tilskuere sig et chok efter 11 minutters spil. Først da rækkens førerhold, Manchester United, bragte sig foran 1-0 ved Charlie Devlin. Og umiddelbart efter da det gik op for dem, at hjemmeholdets højreback, Charlotte Kerr, var løbet sammen med sin målmand Katie Startup under scoringen.

Charlotte Kerr blev alvorligt skadet og måtte ligge i en halv time på banen, inden hun blev hentet af en ambulance. Foto: Charlton Athletic

Kerr blev liggende på banen, mens lægestaben fra begge mandskaber hastede hende til undsætning.

Da det stod klart, at Kerr var kommet alvorligt til skade, blev begge hold sendt i omklædningsrummene, mens behandlingen fortsatte.

Tilsyneladende havde hun pådraget sig et eller flere brækkede ribben og havde efterfølgende svært ved at trække vejret - entenm som følge af en kollapset eller perforeret lunge.

Den tilkaldte ambulance lod vente på sig, men efter en halv time dukkede den op og tog Kerr med sig.

Derefter var kampens dommer nødt til at fløjte kampen af, da den medicinske stab under behandlingen havde brugt alt den ilt, der skal være til stede under afviklingen af sådan en kamp.

Charlton kan endnu ikke løfte sløret for Kerrs skader, da de afventer scanninger og røntgenbilleder, men i en erklæring på klubbens hjemmeside takker de Manchester Uniteds personale for assistance i den vanskelige situation.

