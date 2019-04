United-profil vender kniven indad: - Jeg var det største problem

Manchester United er i denne sæson en del af kampen om den fjerde Champions League-billet, og søndag kom de i store problemer, da det endte med et hårdtslående 0-4-nederlag til Everton på udebane.



Efter kampen var Uniteds serbiske midtbanespiller Nemanja Matic hård ved sig selv, da han blev interviewet af norsk TV2.



- Der var mange ting, som ikke fungerede for os i dag. Særligt vores udtryk. Jeg synes, at de mest erfarne spillere spillede dårligt i dag, og dermed mig selv. Derfor skal man ikke give de unge spillere skylden i dag, siger han og fortsætter:



- Jeg var det største problem, lyder det fra Nemanja Matic.



Han peger desuden på, at det er meget vigtigt, at man vinder duellerne inde på midten af banen i den slags kampe, så holdet kan spille så god fodbold som muligt - og det var slet ikke tilfældet i kampen mod Everton, slår han fast.



Onsdag venter en ny opgave for Matic og resten af United-manskabet, når de går ind til en svær opgave mod Manchester City, der kæmper om det engelske mesterskab i en skarp topstrid med Liverpool.

