United tager sidste semifinale-plads

Manchester United dominerede, men skulle alligevel bruge næsten hele kampen på at få bolden i mål, da holdet onsdag mødte Everton i Liga Cup-kvartfinalen.

Edinson Cavani fik til sidst sendt United på sejrskurs, inden Anthony Martial lukkede kampen i overtiden og sørgede for, at de røde djævle vandt 2-0 og blev semifinaleklar.

United indledte med et tungt pres. Bolden var nærmest ikke væk fra Evertons ende.

På de første ti minutter havde gæsterne fem hjørnespark, men fik altså ikke noget ud af dem, selv om Robin Olsen i Everton-målet lod til at være i gavehumør. Svenskerens boldomgang gav formentlig de fremmødte fans dårlige nerver.

United lettede foden fra speederen en smule, men havde fortsat teten uden dog at score.

Evertons bedste forsøg kom på et frispark lidt udenfor United-feltet. Frisparksspecialisten Gylfi Sigurdsson sendte et godt skud afsted, men Dean Henderson i målet holdt bolden ude af netmaskerne med en flot redning.

Anden halvleg var mere jævnbyrdig, men det var småt med chancer. Først mod slutningen - efter en lang periode med sløvt og sjusket spil - kom der gang i den.

Selv om uafgjort i den ordinære spilletid ikke ville føre til 30 ekstra minutter, så virkede begge hold til at ville undgå en eventuel straffesparkskonkurrence.

Edinson Cavani gjorde sit for, at det ikke kom så langt. Den uruguayanske skarpskytte hamrede bolden i mål til 1-0 i 88. minut og sendte United på semifinalekurs.

Nu havde Everton pludselig travlt, men Liverpool-mandskabet lykkedes altså ikke med at lave den forløsende udligning.

I stedet udnyttede United, at hjemmeholdet sendte alt frem. Der var helt åbent i den anden ende, men det var først på den tredje kæmpechance, at Anthony Martial lukkede kampen ved at score til 2-0.

Lodtrækningen umiddelbart efter kampen magede sig således, at Manchester United hjemme skal møde bysbørnene Manchester City i den ene semifinale, mens Thomas Franks Brentford tager turen på tværs af London og møder Tottenham.

På grund af corona-programmet bliver semifinalerne afviklet som enkelt-kampe.

Blev tilbudt Manchester United

Oprejsning for Tottenham

Presset Arsenal-manager: Der sker mange mærkelige ting