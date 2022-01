United videre efter VAR-drama

Mens storindkøbene Cristiano Ronaldo og Jadon Sancho sad helt over for at pleje et par småskader, spillede holdkammeraterne Manchester United videre til fjerde runde af FA Cuppen.

Det var dog ikke med en overbevisende indsats. Scott McTominays tidlige mål sikrede sejren på 1-0, men Aston Villa var flere gange efter pausen tæt på at få udlignet.

United var godt spillende fra start, og hjemmeholdet skulle blot bruge otte minutter på at bringe sig i front.

Fred slog et fremragende indlæg langt udefra, som Scott McTominay løb perfekt ind i, så han kunne snitte den i kassen.

Ralf Rangnicks hold var dominerende i de første 45 minutter, men efter pausen var holdet på hælene i store perioder.

Scott McTominay i rødt stiger til vejrs og pander Manchester United på kurs mod sejr i hjemmekampen mod Aston Villa. Foto: Jon Super/Ritzau Scanpix

VAR-drama

Tidligt i anden halvleg troede Aston Villas Danny Ings, at han havde udlignet, men efter et VAR-tjek blev målet annulleret.

En holdkammerat havde i offsideposition sat en ulovlig screening på Edinson Cavani og forhindret United-spilleren i at kunne afværge indlægget i første omgang.

Fem minutter senere var Ings igen involveret, da Ollie Watkins fik bolden i nettet. Men denne gang var Ings offside, inden han lagde op til scoringen.

United havde stadig kurs mod avancement. Aston Villa trykkede dog på, og det gav usikkerhed i de bageste geledder hos Rangnicks udvalgte.

Gæsterne kombinerede flot og var ad flere omgange tæt på udligningen, men det lykkedes med møje og besvær United at slide 1-0-sejren hjem.

Manchester United skal i fjerde runde møde Middlesbrough fra landets næstbedste række. Den kamp skal spilles i begyndelsen af februar.

Aston Villa kan dreje fokus helt og holdent hen mod anden halvdel af Premier League-sæsonen. Holdet er ikke med i andre turneringer længere.

Til gengæld har holdet nu et opdateret førstehåndskendskab til Manchester United, inden de to klubber tørner sammen igen lørdag i Premier League. Det sker i Birmingham.

