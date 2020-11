Upassende kommentar koster ham alt

Greg Clarke forlod jobbet som formand for FA i tirsdags, efter han havde brugt upassende sprogbrug i forbindelse med en reference til mørke spillere.

Han havde dog i sinde at beholde sin stilling som UEFA's repræsentant i FIFA, men nu har han trukket sig tilbage.

Beslutningen kommer efter en telefonsamtale mellem ham og UEFA's præsident Aleksander Ceferin.

Det skriver BBC.

Clarke brugte et nedladende ord, da han referede til mørke spillere foran en kommite i det britiske parlament. Han er også blevet kritiseret for en kommentar om, at homoseksuelle fodboldspillere selv har valgt deres seksualitet.

I onsdags fortalte han til BBC, at han agtede at fortsætte i sin rolle i FIFA frem til marts 2021 på opfordring fra netop Ceferin, men et nyligt telefonpkald har altså ændret på dette.

UEFA vil nu udpege en midlertidig erstatning for Greg Clarke, der har siddet som vicepræsident i FIFA siden februar 2019.

Trækker sig efter 'upassende' kommentar