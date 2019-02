Utro med broderens kone: Slår tilbage i vild reklame

'Mit navn er Rhodri Giggs, og jeg vil gerne snakke med jer om loyalitet.'

Sådan starter en iøjefaldende reklame fra bettingfirmaet Paddy Power (ja, dem med Bendtner-underbukserne, red.), der har den tidligere United-stjerne Ryan Giggs' bror, Rhodri, i hovedrollen.

Med små mere eller mindre subtile stikpiller er der ingen tvivl om, at Rhodri Giggs i den grad stikker til sin bror, der i dag er landstræner for Wales.

United-legenden og bror Rhodri har helt forståeligt et ikkeeksisterende forhold.

Igennem otte år havde Ryan Giggs nemlig en affære med Rhodris kone, Natascha Giggs. Affæren splittede familien Giggs ad, og selv brødrenes far, Danny Williams, har fordømt Ryan Giggs' handlinger og udtalt, at han 'skammer sig' over sin søn.

Ryan Giggs spillede hele sin karriere i Manchester United. Foto: AP

Nu får fortællingen så et nyt kapitel. For reklamen, som Rhodri Giggs medvirker i, er opsigtsvækkende.

I bund og grund er budskabet, at man skal skrive sig op til Paddy Powers nye rewardsprogram, for 'loyalitet er død', lyder det i reklamen, der helt tydeligt stikker til affæren og til Ryan Giggs.

Stikpiller til broderen

Med et smil på læben drikker Rhodri Giggs blandt andet te fra en kop påskrevet 'City' - Uniteds bitre rivaler.



Efterfølgende læser han en sportsavis, hvor man tydeligt kan se overskriften 'United-legende droppet til drømme-job' med klar henvisning til, at brormand Ryan Giggs ikke var i spil til jobbet som Manchester United-manager, da klubben fyrede José Mourinho.

Da konen render i butikken efter mælk, kigger han indforstået i kameraet og siger 'vi har rent faktisk brug for mælk', og til boksetræningen bliver han bedt om at tænke på én, der gør ham sur. 'Jeg kan ikke lige huske nogen', smiler han ind i kameraet.

Sådan fortsætter det hele vejen, og der er ikke tvivl om, at Ryan Giggs er målskiven. Og for at være ærlig, så er det veludført.

Se hele reklamen her:

Introducing our new #PaddysRewardsClub ambassador, Rhodri Giggs.



Loyalty is dead. Live for rewards. pic.twitter.com/WWSBgeFrna — Paddy Power (@paddypower) February 8, 2019

Rhodri Giggs nød selv en mindre glorværdig fodboldkarriere end sin bror. Den blev tilbragt i de lavere engelske rækker.

