Utrolig forvandling: Var hjemløs i shelter - nu spiller han for England

Tyrone Mings vej til det engelske landshold har ikke været let

Som barn blev hans familie sendt på gaden. Nu er han på det engelske landshold.

Det er den helt vilde historie, Tyrone Mings kan fortælle, efter han for nylig blev udtaget til det engelske landshold.

Det skriver The Sun.

Familien på fem; mor, Mings og tre søstre måtte i et års tid bo på et shelter for hjemløse.

Moderen var i et forhold med en mand, der smed familien ud, og shelteret var familiens eneste alternativ.

- Det var det eneste sted, vi kunne tage hen, mindes Mings, der ikke husker, præcis hvor gammel han var dengang.

Men han husker de tvivlsomme forhold, hvor man kom tæt på nogle typer, der ikke var lige rare.

I dag spiller Mings i Premier League for Aston Villa, og her er hans optrædener ikke gået ubemærket hen.

Gareth Southgate har udtaget den 26-årige forsvarsspiller til det engelske landshold i denne landsholdssamling.

Tyrone Mings er fast mand for Aston Villa i Premier League. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Mings var også var med til at vinde The Championship med Aston Villa sidste sæson.

Men også vejen hertil var belagt med udfordringer.

Som ung tørnede han ud for Southamptons ungdomshold, men blev smidt af holdet som 15-årig.

Herefter fulgte prøvetræninger hos andre divisionshold som Portsmouth, Cardiff og Bristol, men alle uden held.

Den unge Mings havnede i Yate Town, som lå i den ottende bedste række i engelsk fodbold.

Samtidig måtte han blandt andet arbejde i en bar for at få økonomien til at løbe rundt.

Han overvejede helt at droppe fodbold i en periode og i stedet arbejde som bankrådgiver.

De fleste har nok hørt om Tyrone Mings fra den famøse hovedstødsduel mod Zlatan Ibrahimovic, hvor svenskeren blev tilkendt karantæne på tre kampe. Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Under en mindre akademi-kamp spottede den daværende Ipswich-forsvarer Russell Orman den unge Mings.

Efter en prøveperiode i klubben tog Ipswich chancen og hentede Mings ind på permanent basis.

Siden gik turen til Bournemouth, og fra årsskiftet har han kunnet kalde sig Aston Villa-spiller.

Tyrone Mings spiller i venstre side af forsvaret og skal nok primært regne med at være aflastning for Ben Chilwell og Danny Rose for England.

