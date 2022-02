Utroligt skuffet Rangnick: Der var hånd på bolden

Manchester Uniteds manager, Ralf Rangnick, er uforstående over for Middlesbroughs mål i den ordinære spilletid i FA Cuppens fjerde runde fredag aften.

Det fortæller tyskeren i kølvandet på Uniteds overraskende exit efter straffesparkskonkurrence.

- Jeg forstår ikke, hvordan det mål, vi lukkede ind, fik lov at stå. Han kontrollerede den (bolden, red.) med sin hånd, siger Rangnick med henvisning til Middlesbroughs Duncan Watmore.

- I det øjeblik, de scorede, stod det klart, at VAR ikke ville tillade dette mål at blive stående, tilføjer manageren.

Mange undrer sig over, at Middlesbroughs mål til 1-1 fik lov at stå, eftersom det så meget ud til, at Duncan Watmore (billedet), som lagde op til scoringen, tog hånden til hjælp. Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Det var den tidligere United-ungdomsspiller Matt Crooks, der formåede at udligne til 1-1 i det 64. minut.

Dog lignede det, at Duncan Watmore, som lagde op til scoringen, tog hånden til hjælp, inden han fandt Crooks fri på bagstolpen.

Det forsøgte United-spillerne at forklare kampens dommer, men hverken han eller VAR-vognen så på besynderlig vis, hvad der lignede en tydelig forseelse.

Rangnick og Ronaldo var skuffede efter det overraskende nederlag. Foto: Lindsey Parnaby/Ritzau Scanpix

Selv Middlesbroughs manager, Chris Wilder, troede, at målet ville blive underkendt.

- Jeg tænkte med det samme, at der var hånd på bolden, siger han.

- Jeg troede, at målet ikke ville gælde, men jeg er glad for, at det gjorde. FA Cuppen lever i bedste velgående.

Manchester United havde 30 afslutninger på mål, men kunne ikke få bolden i nettet. Samtidig brændte en sjældent uskarp Cristiano Ronaldo et straffespark efter 20 minutters spil.

- Jeg er utroligt skuffet, siger Ralf Rangnick.

- Vi burde have vundet og lukket kampen i første halvleg.

- Overligger, brændt straffespark og adskillige chancer. Det burde have været 2-0 eller 3-0, lyder det fra den tyske manager.