Vanvittig kamp

FA Cup lever i bedste velgående!

Onsdag begav Everton og Tottenham ud i en drabelig maraton-dyst, der endte 5-4 til hjemmeholdet efter forlænget spilletid.

Det var den højeste måltotal i en FA Cup-kamp mellem to hold fra bedste række siden 1961, hvor Sheffield Wednesday vandt 7-2 over Manchester United.

Pierre-Emile Højbjerg kom desværre for ham i fokus, da han noget uheldigt fik begået straffespark, som blev omsat til 3-1 i første halvleg.

Siden flød målene ind.

Efter 4-4 efter 90 minutter måtte de ud 30 minutter mere, og det var Everton bedst til at klare. Brasilianske Bernard stod for sidste scoring med en knastør afslutning, og det blev altså punktum for Tottenhams færd i pokalturneringen.

Nu står den så på kvartfinale for de blå fra Liverpool.

Manchester United, Manchester City, Leicester, Sheffield United og Bournemouth er også klar til kvartfinalerne.

Torsdag aften findes de to sidste kvartfinalister, hvorefter der er lodtrækning samme aften.

