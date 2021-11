Vanvittigt sejrsmål fra egen halvdel

Det må være den perfekte måde at afgøre en fodboldkamp på - se den forrygende scoring her

Det var nærmest som at se Xabi Alonso.

I 94. minut forsøgte Cole Stockton fra Morecampe i den tredje bedste engelske række sig fra egen banehalvdel.

Med et drømmetræf overlistede han målmand Alex Cairns og sendte bolden hele vejen i mål til 2-1 mod Fleetwood i weekendens opgør.

Se det fantastiske mål i klippet øverst.

Sådan bliver man matchvinder på flot vis. Screenshot: TV3 Sport

Ofte er der kort vej til at juble med egne fans, hvis de står lige bag målet.

Men da Stockton afsluttede fra midten, måtte han tage den lange spurt ned til hjørneflaget for at kunne lade sig fejre.

27-årige Cole Stockton har haft nemt ved at finde målet denne sæson i League One. Han har scoret 12 gange i 17 kampe.

Sejren kan vise sig at blive rigtig vigtig for Stockton og Morecampe. Klubben fik med de tre point lagt en smule afstand til Fleetwood og de andre mandskaber, der ligger under stregen.