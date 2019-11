Vennen fyret: - Jeg vil for altid være dig taknemmelig

Gennem de seneste godt fem år har Mauricio Pochettino været en stor managerskikkelse hos Tottenham, og i samme periode har Harry Kane vokset sig til at være blandt verdens bedste angribere.

Derfor gør det også stort indtryk på Harry Kane, at Pochettino tirsdag aften blev fyret fra sit job efter en periode med skuffende resultater.

- Jeg vil for altid være dig taknemmelig for, at du har hjulpet mig med at nå mine drømme. Vi har haft nogle fantastiske øjeblikke i de seneste fem og et halvt år, og det vil jeg aldrig glemme, skriver Kane på Twitter.

- Du var min manager, men også min ven, og jeg takker dig for det forhold. Held og lykke med dit næste kapitel, lyder det fra Kane.

Kane fik 242 kampe under Pochettino, hvilket kun Christian Eriksen overgår med 255 af slagsen. Kane scorede 169 gange under den nu forhenværende Tottenham-manager.

Onsdag blev det officielt, at José Mourinho bliver træner for Tottenham, der blot ligger nummer 14 i Premier League.

Mourinhos holdning klar - forfærdeligt for Eriksen

Nicki Bille færdig i klubben

Se også: Tottenham fyrer Pochettino