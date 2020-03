Verdensstjerne raser: - Blev behandlet som forsøgskaniner

Premier League er som de fleste andre ligaer i Europa blevet suspenderet på grund af coronavirus, men englænderne var meget sene til at parkere fodbolden.

Så sent som torsdag var meldingen, at man ville afvikle kampene og tilmed med publikum på tribunerne.

Kort efter tikkede der dog en melding ind om, at Arsenal-manager Mikel Arteta og Chelsea-talentet Callum Hodson-Odoi var blevet testet positiv for coronavirus, og derfor blev klubberne indkaldt til et hastemøde.

Fredag blev det så meldt ud, at engelsk fodbold suspenderes frem til 4. april - det var alt for sent, mener Wayne Rooney.

- Efter krisemødet blev den rigtige beslutning truffet, men inden da føltes det næsten, som om fodboldspillere i England blev behandlet som forsøgskaniner, skriver Wayne Rooney i sin klumme i The Times.

Torsdag morgen blev det kendt for offentligheden, at tre spillere i Leicester City havde vist symptomer på coronavirus.

Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Wayne Rooney, der til dagligt spiller i Derby, stod foran et opgør mod Millwall lørdag eftermiddag. Millwall havde netop mødt Nottingham Forest, hvor klubejerEvangelos Marinakis var blevet testet positiv.

Englandspremierminister Boris Johnson udtalte torsag eftermiddag, at der ikke var nogle medicinske grunde til at forbyde sportsbegivenheder.

- Det virker forbløffende, at selvom tre Leicester-spillere viste symptomer, skulle vi alligevel spille disse kampe. Da nyheden om Mikel Arteta så kom, blev der pludselig indkaldt til et krisemøde. Hvad er forskellen? Er det, fordi Arteta er et større navn, spørger Wayne Rooney.

Der er ikke registreret flere tilfælde af coronavirus i Premier League-klubberne i løbet af weekenden.

