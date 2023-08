Verdensstjerne spottet på lokal bar

Efter at have købt sig ind i Championship-klubben Birmingham City F.C. dukkede den tidligere amerikanske fodboldspiller Tom Brady pludselig op på en lokal pub i forbindelse med første ligakamp i sæsonen

Da nyheden kom ud, at den amerikanske forhenværende stjernequarterback Tom Brady havde valgt at købe en andel af den nordengelske traditionsklub, Birmingham City F.C., lød det som det pure opspind.

Men den var god nok, og med annonceringen lovede 46-årige Brady, at klubbens fans nok skulle få deres nye andelshaver at se.

Til Birminghams første kamp i sæsonen var der ingen stjernequarterback på lægterne, da klubben spillede 1-1 på udebane mod Swansea.

Men forud for holdets første ligakamp på St. Andrews, klubbens hjemmebane, begyndte Tom Brady at give lyd fra sig.

Brady smed et billede op på Twitter, hvor han sad inde i et fly med teksten 'Har I nogle planer før kampstart? Ses på St. Andrew's? (Birmingham Citys stadion, red)

Og minsandten om en lokal pub, The Roost, i Birmingham pludselig fik besøg af deres nye andelsejer, for pludselig stod Tom Brady midt i beværtningens beskedne omgivelser.

Her blev den tidligere amerikanske fodboldspiller tiljublet af de tilstedeværende pubgæster og Birmingham-fans, som var han Messias, der vil føre den tidligere Premier League-klub tilbage til fordumstid.

Hvis ikke det var for Bradys kendskab til klubbens amerikanske ejere, var han nok ikke endt i samme båd som Ryan Reynolds, der har købt sig ind den walisiske klub Wrexham, eller med football-kammersjukken J.J. Watt, der er blevet en del af Premier League-klubben Burnleys ejerkreds.

