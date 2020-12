'Vi skylder dig en undskyldning'

Pierre-Emile Højbjerg leverede endnu en Man of the Match-præstation i søndagens North London Derby-sejr over Arsenal, mens han igen gjorde kritikernes ord til skamme.

For der var dem, der syntes, at danskeren var en undervældende signing af Tottenham i sommertransfervinduet. Deriblandt Darren Bent og Alex Crook fra TalkSport.

De er dog begge i stand til at erkende, at de tog helt fejl af danskeren.

- Jeg havde min tvivl om den transfer. Jeg troede ikke, han var en spiller, der kunne tage Tottenham til næste niveau. Men han er et anker på midtbanen, og han udfører sit arbejde, hvor han skærmer forsvaret, til noget nær perfektion, siger Bent til TalkSport.

Crook tager rosen et skridt videre og sammenligner Højbjerg med nogle af de bedste defensive midtbanespiller i Premier League-æraen.

- Jeg synes, han havde flere dårlige end gode kampe for Southampton, men jeg skylder ham en undskyldning. Han er en del af Mourinhos puslespil på samme måde som Matic i Manchester United, Makelele, Obi Mikel og Essien i Chelsea, siger Crook.

