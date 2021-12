Videre efter kæmpe drama

Efter et sandt straffesparksdrama er Liverpool videre til Liga Cup-semifinalen.

Leicester var i front med 3-1 efter første halvleg mod en reservespækket Liverpool-startopstilling, men med et brag af en anden halvleg kom hjemmeholdet tilbage og scorede dybt inde i kampens overtid til 3-3.

Kampen skulle derfor afgøres i straffesparkskonkurrence, og her trak Jürgen Klopps tropper det længste strå.

Liverpool skal møde Arsenal i semifinalen.

Kasper Schmeichel var tæt på at pille et par spark fra Liverpool-spillerne, men han måtte se Caoimhin Kelleher i Liverpool-målet diske op med den første redning.

Han pillede 20-årige Luke Thomas' forsøg på Leicesters fjerde spark.

Takumi Minamino havde chancen for at sende Liverpool videre på klubbens femte spark, men han sendte kuglen på overliggeren, og så var alt åbent igen.

Men Ryan Bertrand misbrugte, og så bankede Diogo Jota Liverpool i semifinalen.

Leicester kom ellers buldrende ud af omklædningsrummet. Allerede efter 13 minutter havde Jamie Vardy scoret to gange.

Alex Oxlade-Chamberlain reducerede, inden James Maddison efter 33 minutter scorede et brag af et langskudsmål for Leicester.

Diogo Jota reducerede i anden halvleg, hvor Liverpool pressede voldsomt hårdt på, og i femte overtidsminut kom forløsningen, da Takumi Minamino stod bag scoringen til 3-3.

Kasper Schmeichel kunne intet gøre, da holdene gik direkte til straffesparkskonkurrence, og så strøg Liverpool i semifinalen.

Jannik Vestergaard startede på bænken, men kom på banen undervejs i opgøret.

Liga Cuppen rangerer som den næstmest prestigefyldte pokalturnering i England efter FA Cuppen.