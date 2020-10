Vigtigt comeback

For tredje kamp i træk spillede Liverpool-portugiseren Diogo Jota lørdag en afgørende rolle for de forsvarende engelske mestre.

Jota, der blev hentet i Wolverhampton i sommer, scorede således kampens sidste mål kort før tid i en 2-1-sejr over West Ham i Premier League.

Sejren sender Liverpool op på førstepladsen med 16 point i syv kampe.

Det lignede på forhånd en svær opgave for Liverpool, der med flere skader og et svækket forsvar skulle prøve kræfter med West Ham.

I det centrale forsvar var Nathaniel Phillips valgt ved siden af Joe Gomez på grund af skader til Virgil van Dijk, Fabinho og Joel Matip.

West Ham har samtidig været godt kørende på det seneste og havde inden lørdagens kamp ikke tabt i fire ligakampe i træk.

London-klubben kom også godt ud af starthullerne, og det svækkede Liverpool-forsvar viste allerede svaghedstegn efter ti minutters spil.

Joe Gomez fik ikke clearet en bold ordentligt, men sendte den i stedet ud til West Hams Pablo Fornals. Spanieren sparkede bolden uden om Gomez og ind bag målmand Alisson via stolpen. 1-0 og en drømmestart for gæsterne.

Liverpool kom langsomt bedre med og fik sat sig på spillet. West Ham havde dog godt styr på den defensive organisation og tillod ikke mange chancer.

Der skulle derfor også et straffespark til, før Liverpool kom på måltavlen.

West Ham-backen Arthur Masuaku væltede på klodset vis Mohamed Salah i feltet, egypteren faldt til jorden, og dommer Kevin Friend pegede på pletten.

Salah eksekverede selv med et hårdt fladt spark midt i målet.

Med cirka et kvarter tilbage fik indskiftede Diogo Jota sendt bolden i mål for Liverpool efter en ripost fra Lukasz Fabianski.

Målet blev dog underkendt efter VAR-gennemsyn, da dommer Kevin Friend vurderede, at Sadio Mané havde begået frispark på Fabianski ved at glide ind i ham umiddelbart efter Manés egen afslutning.

Fem minutter før tid var Jota så igen på plads, da han smart blev spillet fri af Xherdan Shaqiri og scorede på Fabianski.

Dermed blev Jota igen afgørende for Liverpool, efter at han også imod FC Midtjylland og Sheffield United har stået for vigtige mål den seneste uge.

