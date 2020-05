Vil genstarte 20. juni

Englands næstbedste fodboldrække, The Championship, genoptages fra 20. juni, meddeler Den Engelske Ligaforening (EFL) søndag ifølge Reuters.

Til den tid vil turneringen have været suspenderet i mere end tre måneder, efter at coronapandemien tvang landet til at lukke ned.

EFL slår dog fast, at såfremt genstarten skal lykkes på denne dato, kræver det, at alle udstukne restriktioner og anbefalinger kan overholdes.

Derudover skal der også lokalt være styr på godkendelser. Alle klubberne skal lokalt have godkendelse til at kunne spille hjemmekampe.

- Vi skal understrege, at datoen (20. juni, red.) indtil videre kun er foreslået, og den bliver først bekræftet, når alle retningslinjer er på plads, siger EFL-formand Rick Parry.

Ligesom i Premier League bliver sæsonen gennemført uden tilskuere på stadion.

I den kommende uge må de professionelle engelske klubber vende tilbage til almindelige træning - dog fortsat med krav om overholdelse af alle retningslinjer.

Traditionsklubben Leeds United fører rækken med ni runder tilbage af sæsonen.

