Vild karantæne til engelsk fodboldspiller

I dag fylder Josh Yorwerth 24 år, og dermed burde den walisiske fodboldspiller være på vej ind i sine bedste år som midterforsvarer, men karrieren kan meget vel allerede være forbi.

Forsvarsspilleren har ikke spillet kampe siden september, og han kommer heller ikke til at spille i det næste lange stykke tid.

I december blev han sigtet af det engelske fodboldforbund for at have undgået en dopingkontrol, og nu er sagen blev afgjort.

Josh Yorwerth er blevet idømt en fireårig karantæne fra at spille fodbold, og derudover er han også blevet fyret i den engelske klub, Peterborough.

Den engelske klub, der hører hjemme i den tredjebedste række, fortæller samtidig, at Josh Yorwerth har nogle personlige problemer, som klubben har forsøgt at hjælpe ham med at komme over.

Til en høring fortalte han ifølge the Telegraph, at han har taget kokain.

Josh Yorwerth har tidligere spillet 21 ungdomslandskampe for Wales.

