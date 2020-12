Vild udmelding: - Det er slut

Han scorede for Manchester United så sent som i weekenden, hvor Ole Gunnar Solskjærs mandskab fik vendt 0-1 til en sejr på 3-1 over West Ham United, men Paul Pogbas tid i den engelske storklub er snart forbi.

Det er i hvert fald, hvad den flamboyante agent Mino Raiola, der repræsenterer Pogba, siger i et interview med Tuttosport, der kommer tirsdag.

Den franske landsholdsspiller har fortsat kontrakt med Manchester United frem til sommeren 2022, men så længe lader det altså ikke til, at han er at finde i United - i hvert fald ikke ifølge Raiola.

- Det er slut, siger han til Tuttosport i snakken om Pogba i Manchester United.

Hvad det så dækker over, må man altså vente til tirsdag med at finde ud af, men det er ikke eneste spiller og klub, som Raiola har en mening om. Han skyder også mod Juventus.

- Juventus skulle have hentet Zlatan Ibrahimovic - han ville have været den perfekte angrebsmakker for Cristiano Ronaldo, siger den hollandsk-italienske agent altså i Tuttosport-interviewet.

Mino Raiola repræsenterer mange store navne - udover Pogba og Ibrahimovic er han også agent for spillere som Erling Haaland og Matthijs de Ligt.

