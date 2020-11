Vilde tal: Liverpool tangerer rekord fra 80'erne

Liverpool tangerede lørdag klubrekorden fra 1980'erne med deres 2-1 sejr over West Ham.

Holdet har nemlig spillet hele 63 hjemmekampe i ligaen på Anfield uden et eneste nederlag.

Og det er ikke sket siden Bob Paisleys tid som manager, der løb fra februar 1978 til januar 1981, skriver VG.

Lørdagens kamp lignede på forhånd en svær opgave for Liverpool, der med flere skader på nøglespillere og et svækket forsvar skulle prøve kræfter med West Ham.

Foto: CLIVE BRUNSKILL/Ritzau Scanpix

Og London-klubben kom også godt fra start med en scoring fra Pablo Fornals efter kun ti minutters spil.

Vildt comeback

Liverpool kom dog langsomt mere med, men kom ikke frem til mange chancer.

Først 20 minutter inden sluitfløjtet fik Liverpool et straffespark, som Mohamed Salah sparkede ind midt i målet og udlignede til 1-1.

Den indskiftede Liverpool-portugiser Diogo Jota scorede det afgørende mål kun fem minutter før tid, da han fik en god aflevering fra Xherdan Shaqiri.

Jota spillede dermed for tredje kamp i træk en afgørende rolle for de forsvarende engelske mestre.

- Det betyder selvfølgelig meget for mig. Når jeg sidder på bænken, tænker jeg altid på, hvordan jeg kan ændre spillet, hvis jeg kommer ind, sagde portugiseren efterfølgende i et interview med Sky Sports.

Som en sløjfe i forhold til Paisleys tropper, hvor truppen dengang bestod af 16 spillere - og med mulighed for en enkelt udskiftning i løbet af en kamp - kan det tilføjes, at The Reds dengang vandt to mesterskaber i den periode, man var ubesejret på hjemmebane.

