Villa-stjerne efterforskes på overfald på fan

Der var dramatiske scener i VIP-boksen på Villa Park søndag, da stjernen Leon Bailey anklages og politiefterforskes for at have skubbet en fan i gulvet efter kampen

Aston Villa-stjernen Leon Baileys humør gik hurtigt ned ad bakke efter at have scoret i holdets imponerende 4-0-sejr søndag over Wolves.

Politiet i West Midlands er nemlig ved at efterforske angriberen efter angiveligt at skulle have overfaldet en fan i VIP-området.

Det skriver Daily Mail.

Mediet skriver, at en fan, som var på stadion for at fejre sin søns fødselsdag, spurgte om et billede med Villa-helten.

Det skulle han ikke have gjort.

Jamaicaneren kvitterede med at skubbe ham i jorden, skriver mediet.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Bailey var dog i godt humør på banen - her jubler han over sin 3-0-scoring mod Wolves med holdkammeraten Moussa Diaby. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Episoden blev angiveligt overværet af flere vidner, mens det også blev fanget på video.

Sikkerhedsvagterne på Villa Park skulle have kontaktet politiet efter hændelsen.

Politiet er ved at efterforske sagen, men ville søndag aften ikke kommentere på sagen.

Også Aston Villa er i færd med at undersøge episoden, men har heller ikke valgt at kommentere på det.

Leon Bailey skiftede fra Bayer Leverkusen til Aston Villa i sommeren 2021 og har lavet syv mål og syv assists i 36 kampe for Birmingham-klubben.