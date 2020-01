Viser skræk-skade frem

Vi advarer mod voldsomme billeder nedenfor.

På herresiden buldrer Liverpool afsted mod det engelske mesterskab skånet for de grimmeste skader.

I Beatles-byen er kvindeholdet derimod kommet i problemer, efter at deres keeper Fran Kitching har fået en grusom skade, der holdt hende ude af ligakampen mod Bristol City.

Liverpool-målmanden kom galt afsted til træning og vil muligvis kunne se frem til et ar, der får Harry Potters til at blegne ved siden af. Hun viser nu sit grusomme ar frem på Instagram.

- Det har skete til træning tirsdag, og det er derfor, jeg ikke er med pigerne til kamp. Det må være den værste skade, jeg nogensinde har haft som målmand, men efter smerte og hævelse kan jeg endelig sige, at jeg har har det meget bedre, skriver Fran Kitching på Instagram.

Skader kommer sjældent på et godt tidspunkt, men for Liverpools kvindehold er det særligt slemt, da de i skrivende stund kun holder sig over sidstepladsen Bristol City på bedre målforskel.

Frances Kitching er kommet meget galt afsted til træning. Privatfoto

Se også: Sandra Toft er verdens bedste målmand

Se også: Jon Dahl slipper spiller: Skifter til Superligaen

Der bliver dømt straffe - og så stikker det helt af