Voldsom anklage: Snød holdkammerater for millioner

Den tidligere walisiske landsholdsspiller David Cotterill er havnet i en skandaløs sag, da han er anklaget for at have snydt flere holdkammerater for flere millioner kroner

David Cotterill, der tidligere har spillet for det walisiske landshold, kan risikere at blive trukket i retten.

Han er nemlig anklaget for at have snydt syv tidligere holdkammerater for millioner kroner.

Ifølge Daily Mail er der tale om et beløb op mod 3,4 millioner kroner. Den engelske avis har fået adgang til dokumenter, der viser, at den tidligere walisiske landsholdsspiller skulle have foretaget adskillige lån af forskellige holdkammerater.

Pengene er dog aldrig blevet betalt tilbage til de syv holdkammerater. I stedet forsøgte David Cotterill angiveligt at overbevise holdkammeraterne om, at pengene ville blive investeret i ejendomsprojekter. Cotterill valgte dog derimod bland andet at bruge pengene på luksuriøse rejser til eksempelvis Mykonos og Ibiza.

Daily Mail skriver desuden, at lånene skulle være blevet foretaget af David Cotterill i en periode fra 2014-2018. Avisen skriver samtidig, at det største beløb, waliseren skylder til en holdkammerat, er på lidt over en million kroner.

Denne udlåner skulle angiveligt være en spiller i den engelske The Championship. Den resterende gæld er fordelt ud på de øvrige seks holdkammerater.

David Cotterill sammen med holdkammerater fra det walisiske landshold ved EM i 2016 i Frankrig. Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix

Cotterill skulle ligeledes have forsikret de syv holdkammerater om, at de nok skulle få pengene tilbage, men dette er ikke sket, og derfor vil de omtalte holdkammerater i fællesskab hive ham en tur i retten i et forsøg på at få deres penge retur.

Daily Mail sætter dog ikke nogen navne på, hvem de tidligere holdkammerater skulle være. Dog er de absurde lån blevet foretaget, mens David Cotterill spillede på det walisiske landshold sammen med store stjerner som Aaron Ramsey og Gareth Bale.

31-årige David Cotterill stoppede sin karriere i 2018, men inden da havde han været forbi en række klubber i det engelske.

På listen over waliserens klubber tæller blandt andet Birmingham, Swansea og Wigan, og da Swansea var i Premier League, var han en del af holdet i den walisiske klub.

Han står noteret for 18 kampe i Premier League, mens han har spillet 270 kampe i The Championship og 106 kampe i League One.

David Cotterill nåede desuden at spille 24 kampe for det walisiske landshold.

