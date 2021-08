Voldsomme scener: Målmand går amok

Det eskalerede fuldstændigt langt inde i tillægstiden i en kamp i den tredje bedste engelske række.

I weekendens opgør mellem Shrewsbury Town og Gillingham havde en spiller for hvert hold fået rødt i 98. minut, inden hjemmeholdets reservemålmand blandede sig.

24-årige Harry Burgoyne forlod sin plads på bænken og farede over i flæsket på Gillingham-assistenttræner Paul Raynor.

Målmanden blev - naturligvis - præsenteret for det røde kort af dommer Sam Allison og fandt da heller ingen grund til at brokke sig.

Se episoden i klippet øverst.

Pinlige scener udspillede sig i engelsk League One-kamp. Screenshot: TV3 Sport

Shrewsbury-træner Steve Cotterill satte efterfølgende ord på det røde kort til sin reservemålmand.

- Jeg ved ikke, hvorfor Harry fik et rødt kort. Men han kom ind og sagde undskyld, siger træneren til lokalmediet Shropshire Star.

Billederne talte ellers sit tydelige sprog.

- Jeg er ikke sikker på, at dommeren havde sin bedste kamp for at være ærlig. Alle kan få et rødt kort, når dommeren havde den dag, han havde i dag.

Resultatet? Nå, ja, kampen sluttede forresten 2-1 til Shrewsbury, efter at klubben havde tabte sine første fire kampe i sæsonen.

