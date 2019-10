Wauv! Drømmehug sender United videre

Manchester United er videre til kvartfinalerne i den engelske Liga Cup med en sejr på 2-1 ude over Chelsea

Marcus Rashford scorede begge mål for United - det afgørende mål blev sat ind på et fremragende frispark af englænderen efter 73 minutter.

Meget langt fra målet hamrede Rashford optimistisk til bolden, og den både brækkede og skruede på vej ind i det ene målhjørne.

Rashford havde også scoret Uniteds mål til 1-0 efter 25 minutter på et straffespark.

United har ellers haft store problemer med at score fra pletten i denne sæson, men denne gang blev chancen omsat meget sikkert.

Imellem de to Rashford-kasser udlignede Chelsea-angriberen Michy Batshuayi til 1-1 efter en times spil, da han scorede et flot mål på et fladt langskud.

Chelsea forsøgte med offensive indskiftninger af Mason Mount, Pedro og Tammy Abraham at få scoret yderligere, men det endte med en kneben sejr til United på Stamford Bridge.

Den danske landsholdsspiller Andreas Christensen var ikke med for Chelsea på grund af en skade.

