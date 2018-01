Zlatans enorme formue afsløret: God for mere end en milliard!

Manchester United-stjernen er god for mere end en milliard kroner

En lang karriere i nogle af Europas største klubber med læssevis af mål til følge har gjort Zlatan Ibrahimovic til én af sin generations allerstørste fodboldspillere.

Udover nogle forrygende kontrakter, der har været voldsomt indbringende, har han samtidig formået at sikre sig nogle sponsor-aftaler med Nike, Nivea, Xbox, Volvo, Dressmann, Adidas og igen Nike, der har gjort ham til en endog meget velhavende mand.

Så velhavende, at han nu figurerer på en liste over de rigeste svenskere under 40 år.

Det er finansmagasinet Veckans Affärer, der har samlet listen, der præges af arvinger til store virksomheder.

Således er den mest velhavende person på listen, 32-årige Tom Persson, arving til H&M-imperiet. Han menes at være god for 17 milliarder kroner. Svenske dog...

Det samme er Markus Persson på 38 år. Han er manden bag Mojang Specifikations, der udvikler computerspil - heriblandt Minecraft.

Spotifys medstifter Daniel Ek følger efter med 16 milliarder kroner, mens søstrene Katarina Martinson og Louise Lindh, der er ejendomskongen Fredrik Lundbergs arvinger, er gode for 11 milliarder kroner hver gennem deres aktieposter i investeringsselskabet Lundbergföretagen AB.

Og sådan fortsætter listen.

Enten arvinger eller stiftere af moderne virksomheder præger toppen. Lige indtil Zlatan dukker op med en estimeret formue på 1,1 milliarder svenske kroner.

Som den eneste sportsmand på listen - og absolut med i toppen over de største svenske sportsnavne nogensinde - har Zlatan allerede fra sine unge dage brandet sig selv ekstremt stærkt.

I 2003 fik han således patent på sit navn i Sverige og resten af EU. Et såkaldt EU-varemærke.

Især skiftet til FC Barcelona i 2009 skæppede godt i kassen hos Zlatan Ibrahimovic. Foto: Manu Fernandez/AP

Det betyder kort og godt, at hvis man finder på at brande noget med enten 'Zlatan' eller 'Zlatan Ibrahimovic', så risikerer man at få svenskeren på nakken. Noget tilsvarende har andre stjerner som Karim Benzema og Wayne Rooney gjort med deres navne.

Læg dertil, at Zlatan på de sociale medier følges af 4,8 millioner på Twitter og i underkanten af 30 millioner mennesker på Instagram.

Det har medvirket til, at han måske rent sportsligt har stået lidt i skyggen af Cristiano Ronaldo og Lionel Messi de seneste ti år - men omvendt har dyrket sig selv, sit ego og sit brand i en grad, så han har sikret sig rigeligt med opmærksomhed - og derigennem favorable sponsoraftaler.

Han har udviklet sit eget sportstøjsmærke, A-Z, og er en af de fodboldspillere på tværs af alle landegrænser, der gennem karrieren er handlet for flest penge.

Det begyndte med skiftet fra Malmö FF til Ajax i Amsterdam, der kostede hollænderne 80 millioner svenske kroner.

Siden gik det til Juventus, Inter, FC Barcelona, Milan og Paris Saint-Germain. I alt er han handlet for mere end 160 millioner euro - svarende til godt en milliard danske kroner.

Alle voldsomt dyre handler, der sikrede Zlatan en pæn sum penge og nogle forrygende lønninger.

I Barcelona tjente han 80 millioner kroner årligt, mens lønnen steg i PSG-dagene til lige knap 100 millioner kroner!

Senest skiftede han til Manchester United, hvilket for første gang i karrieren skete på en fri transfer. Lønnen var dog ikke at kimse af. 1,7 millioner kroner om ugen! Eller knap 90 millioner kroner årligt.

