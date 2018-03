Engelske giganter kæmper om brasiliansk stjerne

25-årige Fred har i de seneste måneder lignet en spiller, som var på vej til Manchester City - men rivalerne fra Manchester United er tilsyneladende også med i kampen om brasilianeren endnu.

Flere af de store engelske medier har sendt Fred til Manchester City i sommerens transfervindue, hvor han er udset til at skulle erstatte Yaya Touré, som har kontraktudløb med Premier Leagues førerhold.

Manchester United har dog også vist en smule interesse for den brasilianske midtbanespiller, og tilsyneladende er der også en mulighed for, at Fred skifter til De Røde Djævle efter denne sæson.

- Fred vil forlade os denne sommer. Hvis ikke det bliver til Manchester City, bliver det til Manchester United. Han er klar til de bedste ligaer. Udover at være rigtig god er Fred rigtig professionel, fortæller Shakhtar Donetsks administrerende direktør, Sergei Palkin, til Corriere dello Sport.

Det lader ikke til at betyde alverden for den brasilianske midtbanespiller, hvor han fortsætter sin karriere i næste sæson.

- City er et stort hold. Jeg ville være glad for at spille der, eller også for Manchester United, Chelsea, Arsenal - klubber med stor tradition i Europa og England. Jeg er ikke i tvivl om, at det er den bedste liga i verden, og jeg tror, at mit fodboldspil vil udvikle, har Fred udtalt til ESPN Brazil.

Pistol-præsidents syge forklaring: Jeg gjorde det for at beskytte fans!

Se også: Slagter United efter Champions League-exit: 'Ekstremt pinligt'

Se også: Voldsomt angreb: Bayern-ikon ydmyger Guardiola i ny bog