Engelske klubber i kamp om dansk komet

Han er i øjeblikket med det danske U21-landshold i Mexico, hvor han får lov til at vise sig frem for U21-landstræner Niels Frederiksen, men når han vender hjem til Newcastle United, kan han godt forberede sig på at skulle træffe nogle valg.

19-årige Elias Fritjof Sørensen har scoret 19 gange for Newcastle Uniteds reservehold i denne sæson, og målformen gør angriberen interessant for andre engelske klubber.

League One-mandskabet Blackpool er et af de mandskaber, der er blevet kædet sammen med danskeren, og nu bekræfter klubben, at den gerne henter Newcastle-angriberen på en lejeaftale.

- Vi er interesserede i ham, ja, men det er der en del andre klubber, der også er, så vi glæder os ikke over det, med mindre det sker, siger Blackpool-manager Terry McPhillips.

Også Hartlepool og Gateshead har tidligere været meldt interesseret i Elias Fritjof Sørensen, der tidligere i januar skrev under på en ny aftale med Newcastle, der løber frem til sommeren 2022.

Danskeren ventes at blive udlejet i løbet af januar - reserveholdstræner Ben Dawson har allerede gjort det klart, at man ser på mulighederne.

