Er det årets største afbrænder?

William Akio fra det canadiske hold Valour FC stod formentlig for årets største afbrænder, da han sparkede bolden væk inden den havde passeret målstregen

Bødekasse-formanden i Valour FC har nok uddelt historiens største bøde til kenyaneren William Akio efter søndagens opgør mod HFX Wanderes FC.

Den 23-årige kantspiller fik nemlig på forunderlig vis sparket bolden væk fra stregen på trods af, at den var på vej i mål, og afbrænderen må kandidere til en af de største i den Canadiske Premier Leagues historie.

Efter Moses Dyer blev sendt afsted i dybden efter 17. minutters spil og lagde bolden på tværs til Alessandro Riggi, som fik afsluttet.

Målmand Jonathan Sirois fik kun halvklaret afslutningen, og bolden trillede stille og roligt ind mod målstregen, og det lignede unægteligt, at Valour ville komme foran, lige indtil William Akio kom buldrende og på en eller anden måde fik sparket bolden væk.

Både Moses Dyer og Alessandro Riggi stod og kiggede bebrejdende på deres holdkammerat efter aktionen.

Se den håbløse aktion i videoen herunder:

Det lignede længe, at William Akio skulle blive den helt store skurk, men heldigvis for ham lykkedes det Moses Dyer at få bolden i mål efter 84 minutters spil, og Valour FC tog alle tre point.

Med sejren gik Valour FC forbi netop HFX Wanderes FC i stillingen.

