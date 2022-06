Erkender mangel på kvalitet

Tyskerne manglede intensitet og præcision, da de lørdag spillede 1-1 mod Italien i Nations League.

Det mener den tyske landsholdstræner, Hansi Flick.

Han har ikke tabt nogen af sine første ti kampe som landsholdstræner - en bedrift han deler med Sepp Herberger og Josef Derwall.

Alligevel er Flick ikke imponeret over sit hold.

- Vi startede kampen godt, men så tabte vi pusten efter 15-20 minutter, siger han på et pressemøde.

- Italien spillede rigtig godt, mens vi lavede for mange fejl i vores opbygning. Vi manglede intensitet og et pålideligt forsvar.

- Det er de områder, vi skal forbedre, så vi kan gøre det bedre på tirsdag. Vi brugte ikke det, vi havde øvet under træningen, og det er ikke første gang, det er sket, siger han.

Tyskland tager på tirsdag imod England på Allianz Arena i München.

Hansi Flick mener, at Italien lørdag var langt mere sammenhængende og velspillende, end det tyske hold havde forventet. Derfor er han godt tilfreds med, at det lykkedes tyskerne at udligne med det samme.

Italiens Lorenzo Pellegrini gjorde det til 1-0 i det 70. minut, hvorefter Joshua Kimmich udlignede to minutter senere.

- Det bekræfter, at du altid kan møde meget stærke modstandere i Nations League. Vores præstation i dag var generelt ret negativ. Vi kan og skal gøre det bedre. Vi manglede intensitet og vores normale præcision, siger Hansi Flick.

Italiens landstræner, Roberto Mancini, kalder det 'ærgerligt', at italienerne lod tyskerne udligne så hurtigt efter Pellegrinis mål.

- Det var ikke nemt i starten, men drengene var fantastiske, siger han.

Italien, der chokerede hele fodboldverdenen ved ikke at kvalificere sig til VM i Qatar senere i år, møder tirsdag Ungarn på hjemmebane i Cesena.