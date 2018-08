Eto'o følger i fodsporene på store legender: Her skal han spille nu

Den tidligere FC Barcelona-angriber Samuel Eto'o skifter til fodboldklubben Qatar Sports Club.

Camerouneren følger dermed i fodsporene på sin tidligere Barcelona-holdkammerat Xavi Hernández og Wesley Sneijder, der også spiller fodbold i forskellige klubber i Qatar.

I 2009 vandt Eto'o Champions League med Barcelona med netop Xavi på holdet. Xavi spiller for den rivaliserende klub Al Sadd.

Året efter - i 2010 - vandt Eto'o igen Champions League - denne gang med Inter og med Sneijder som holdkammerat. Sneijder spiller for Al Gharafa.

Senest spillede 37-årige Eto'o i Konyaspor, som fritstillede angriberen for få dage siden.

Han har tidligere i karrieren også spillet for Real Madrid, Chelsea, Everton og Antalyaspor.

Eto'o nåede også at spille 118 kampe for Cameroun, hvor det blev til 56 mål. To gange var han med til at vinde African Cup of Nations.

Qatar skal arrangere fodbold-VM i 2022, og klubberne forsøger at tilknytte stjernenavne i forsøget på at udvikle og promovere fodbolden i den bedste række, Qatar Stars League.

Se også: Ny aftale: Facebook viser Barca og Real Madrid gratis

Se også: Mohamed Salah i problemer: Liverpool melder sagen til politiet

Se også: Eriksen må vente: Problemer udskyder stor Tottenham-dag