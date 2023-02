EU-politiker anholdt i stor skandalesag

EU-parlamentarikeren Marc Tarabella er blevet anholdt efter en ransagning i forbindelse med Qatar-korruptionsskandalen. Hans immunitet blev løftet for en uge siden

Det er blot otte dage siden, EU-parlamentarikeren Marc Tarabella fik ophævet sin immunitet, men allerede fredag blev den belgiske politiker anholdt i Liége.

Tarabella er anklaget for at have modtaget godt og vel en million kroner i bestikkelse. Blandt andet fra Qatar, som han ved flere lejligheder har rost og forsvaret i EU-sammenhæng. Eksempelvis i forbindelse med VM-slutrunden i netop Qatar i november og december sidste år.

Anholdelsen af den 59-årige belgier i Liége skete efter fundet og ransagningen af en bankboks tilhørende netop Tarabella, oplyser den belgiske anklagemyndighed i en pressemeddelelse. Ifølge anklagemyndigheden var det blot en af flere ransagninger, der blev foretaget fredag morgen.

Det er dog uvist, præcist hvilket fund der har fået politiet til at skride til anholdelse.

Formålet med anholdelsen er i første omgang at afhøre Marc Tarabella, men det overvejes i de kommende timer, om han skal stilles for en dommer.

Anklagemyndigheden oplyser, at man vil lade mere information tilgå offentligheden, hvis der sker bemærkelsesværdige fremskridt i efterforskningen.

Også italienske Andrea Cozzolino fik ved samme lejlighed ophævet sin immunitet, men han er så vidt vides ikke anholdt. Marc Tarabella har hele tiden bedyret sin uskyld og stemte da også selv for at få ophævet sin immunitet for en uge siden.

Sagen omtales som den største korruptionsskandale i EU-parlamentets historie - og du kan læse meget mere om den nedenfor.

