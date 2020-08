14 år efter slagsmål: Gravesen ærgrer sig

Når Thomas Gravesen onsdag aften tjekker slipseknuden for sidste gang og skruer ekspertsmilet på som Discovery-ekspert i Parken, skulle det samtidig have været muligheden for at få hilst på en gammel ’ven’ fra tiden som galáctico i Real Madrid.

36-årige Robinho er efterhånden blevet en mand, der starter fra bænken, når Istanbul Basaksehir spiller. Men onsdag aften starter han end ikke fra pitten. Samba-dribleren er rejst hjem til Brasilien, melder cheftræner Okan Buruk.

For 14 år siden ramlede danskeren og brasilianeren i dén grad sammen under en træningslejr i Østrig, hvor Graveren nedlagde brasilianeren med en solid tackling, hvorefter den dengang 22-årige Robinho slog vejlenseren – og derfra var det temmelig tæt på, at et par af tinderne i alperne var styrtet i grus...

Det er lige omtrent præcis 14 år siden nu, der var en mand, der hed Robinho – og så var der én, der hed…

- Thomas, haha.

Hvad var det nu?

- Den historie er jo fortalt et par tusinde gange. Vi havde et par kontroverser til træning på en lejr i Østrig, og den slags er der jo på alle træninger. Det var godt, han var hurtig!

Så du ikke nåede ham…

- Ja, så jeg ikke fangede ham, haha.

Hurtigheden virker til at være intakt...

- Jeg så ham mod FCK i den første kamp, hvor han har et godt forsøg, og han ser stadig hurtig ud. Det håber jeg, han stadig er, hvis vi mødes...

Havde I noget specielt kørende jer to?

- NEJ! Det var kun den ene træning der. Ellers brugte vi jo faktisk masser af tid sammen, fordi han og alle de andre brasilianere jo sørgede for både sang og musik. De spillede på instrumenter og sang i omklædningsrummet, hvor de var stemnings-kanonerne. Det var kun den ene dag, vi røg i totterne på hinanden.

Du havde måske ligefrem glædet dig til at hilse på ham?

- Ja da. Men selv om han var med, ville UEFA's restriktioner måske have forhindret os i at mødes, siger Thomas Gravesen.

Den vejlensiske galáctico kom i 2006 ikke med på den efterfølgende træningslejr og promotion-tour til USA. Graverens dage i Real Madrid var ved at rinde ud, og turen gik til Celtic i Skotland, hvor han i øvrigt kom til at spille mod netop FCK i Champions League.

Thomas Gravesen tror på FCK-sejr og en sjov kamp i kvartfinalen mod Manchester United. Foto: Ernst van Norde

Graveren tror på københavnsk succes:

- Kampen kan jo blive sæson-definerende for FCK, for hvis de går videre og møder Manchester United i kvartfinalen, jamen så kommer det jo til at overskygge alt. Så ja! Vinder de, så bliver det skelsættende.

- Taber de… Synes jeg ikke det gør den store forskel, for det har været en sæson, hvor FCK har været ramt af mange skader og været igennem et kæmpe program.

Du mener ikke, at Basaksehir er så imponerende igen – selv om de netop har vundet mesterskabet i Tyrkiet?

- Nej, det synes jeg ikke. De har været inde i en god rytme, men de sidste par kampe har de tabt, der er gået mange mål ind på dem – og de har heller ikke været ret gode på udebane. FC København har evnen til at ramme en mere kold, kynisk og mere europæisk stil, så der er gode muligheder, siger Discovery-eksperten.

