18-årig satte dansk CL-rekord

Der er ingen danske hold i denne sæsons Champions League, men der er historisk mange udlandsdanskere. Tirsdag aften kom den 11. af slagsen på banen.

Det var den unge Maurits Kjærgaard, der fik de sidste seks minutter for Salzburg, der var bagud og tabte 2-1 til Vfl Wolfsburg. Aldrig tidligere har så mange danskere i udenlandske klubber spillet Champions League-fodbold i samme sæson, skriver Politiken.

Dermed blev tirsdag på flere måder en stor dansk for den danske teenager. Han blev således også udtaget til U21-landsholdet, selv om han kun er 18 år.

Maurits Kjærgaard i aktion for Lyngby. Foto: Per Kjærbye

De ti danskere, der allerede før fjerde spillerunde havde været i aktion, er Malmö FF-trioen Anders Christiansen, Søren Rieks og Lasse Nielsen, Mohamed Daramy (Ajax), Joakim Mæhle (Atalanta), Simon Kjær (AC Milan), Thomas Delaney (Sevilla), Andreas Christensen (Chelsea), Yussuf Poulsen (Leipzig) og Kjærgaards holdkammerat i Salzburg Rasmus Nissen Kristensen.

Der er fortsat mulighed for at få flere danskere i aktion i Champions League. Hvis ellers FC Barcelona stadig er i turneringen efter nytår, kan Martin Braithwaite få spilletid, efter han er kommet sig over sine skadesproblemer.

Derudover er der en del ubekendte faktorer ved Christian Eriksen. Vender han tilbage på fodboldbanen og i givet fald hvornår og for hvilken klub?

Det hører med til historien, at der i tidligere sæsoner har været langt flere danskere i aktion i Champions League. Det gælder dog sæsoner, hvor et dansk hold har kvalificeret sig til hovedturneringen.