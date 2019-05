AC i ren dommedags-tackling: Slipper utroligt billigt

Chelseas danske forsvarsspiller fik gult kort for en tackling, der kunne have skadet Sebastian Rode

Et kort sekund var man i tvivl.

Ville Sebastian Rode nogensinde rejse sig igen.

Der var spillet i underkanten af 20 minutter af torsdagens Europa League-semifinale mellem Eintracht Frankfurt og Chelsea, da Rode røg i græsset. Det skete ude i venstre side, da tyskerne var ved at etablere en hurtig omstilling.

Det blev ikke til noget, for Rode røg i græsset. Tacklet godt og grundigt derned af danske Andreas Christensen, der var med fra start hos englænderne.

Christensen vidste det med det samme. Den var gal. Og han nåede nærmest ikke at lande, før han med den tydeligste og mest beklagende attitude signalerede til dommeren, at han var klar over sin brøde.

Imens lå Rode og ømmede sig, og de langsomme gengivelser viste, at Andreas Christensen aldrig nogensinde var i nærheden af bolden - men i stedet fik låst Rodes ene ben.

Ja, det var vel anklen, der røg i danskerens saks af en benlås, og på en uheldig dag havde tyskeren nok brækket anklen.

Andreas Christensen slap med gult kort. Det i sig selv var et mindre mirakel.

Du kan se resten af kampen på 6'eren.

