Ærlig Silkeborg-boss: - Skal vi score på

Kynismen skal ofte være større i europæisk fodbold, da chancerne kan være færre.

Silkeborg skabte ikke meget torsdag aften i Helsinki. I første halvleg blev det dog til en gevaldig en af slagsen.

Seneste sæsons Superliga-topscorer, Nicklas Helenius, brændte et hovedstød fra en helt fri position tæt foran mål.

- Der var flere gange, vi var lige ved, men ikke havde skarpheden og dygtigheden, siger Silkeborg-træner, Kent Nielsen, til Ekstra Bladet.

Kent Nielsens mandskab er nu under pres inden returkampen. Foto: Emmi Korhonen/Ritzau Scanpix

- Nogle gange kan 'tilfældigheder' være med til at ændre kampe, og det gjorde det så. Vi var ikke under giga-pres med en mand i undertal, men det ændrer forløbet af kampen.

- Og så er det et fint langskudsmål, de scorer på. Der var vi ærgerlige, og vi synes også, at i første halvleg, at vi er et hold og en trup, der slipper rigtig fint af sted med det, og vi har også den største chance i første halvleg, som vi skal score på.

- Ja, Helenius. Kæmpe chance. Den plejer han at score på i Superligaen?

- Ja, det er rigtigt, og det er den der reminder om, at europæisk fodbold drejer sig om kontrol og om at tage vare på de muligheder, man har.

Sikker på, at der var mål

Nicklas Helenius har scoret flere hovedstødsmål i denne sæson i Superligaen, men denne gang headede han lige forbi opstanderen.

- Jeg var sikker på, at den var inde. Jeg havde tænkt på, at nu havde jeg headet en del gange tilbage (i målet, red.) og tænkte, at nu skal den bare ned i den korte.

Helenius kom modsat holdkammeraterne først op til Helsinki torsdag på grund af sygdom.

- Jeg var ikke 100 procent frisk, men havde det okay. Jeg havde været syg med feber i halvandet døgn, men havde ikke feber hele dagen i dag, men min mave er lidt sløv, men sådan er fodbold nogle gange.

Silkeborg-supporterne fik ikke Helenius at se i målscorer-rollen, som de ellers er vante med. Foto: Emmi Korhonen/Ritzau Scanpix

45/55

Kent Nielsen sender efter nederlaget favoritværdigheden over på den modsatte banehalvdel.

- Jeg tror, at vi inden det her opgør havde en fornemmelse om, at det var 50/50. Nu har de vundet, så det må være lidt i deres favør.

- Det kan sagtens være 45/55, men vi føler, at hvis vi toppræsterer og tager kontrollen med os, så har vi også mulighed for at hente det.

Hvis Silkeborg vinder samlet, bliver det til et Europa League-gruppespil. Et nederlag sender dem i Conference League, hvilket der er flere millioners forskel på. Se beløbene her.

