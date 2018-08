Aftale på plads: Her kan du se FCK's Europa League-brag

Kampen mellem FCK og Atalanta bliver en test af københavnernes evner på den store scene.

Her skal de forsøge at slå et stærkt italiensk hold, hvis de vil videre til gruppespillet i Europa League.

Mange fans var derfor også nervøse, da de kunne se, at kampen ikke ville blive vist på dansk TV, men det er der nu blevet lavet om på.

Discovery sender nemlig Atalanta-FCK kampen i morgen torsdag 23. august kl. 20.00 på Eurosport 2 og Eurosport Player.

Det bekræfter Lena Bøgild, pressechef hos Discovery, i en mail til Ekstra Bladet.

Et spørgsmål om pris

Hver gang de danske hold skal spille en kamp i udlandet, så skal en passende aftale forhandles hjem om rettighederne til at vise kampen.

Det kan være svært at blive enige om en aftale, som gør alle parter tilfredse, og derfor trak det altså ud til sidste øjeblik denne gang.

- Det er ikke afklaret endnu. Jeg vil tro, at det kan blive ret sent, fordi det givetvis er et spørgsmål om at presse prisen, sagde Ketil Berg Sørensen, som er afdelingsleder af Eurosport Danmark hos Discovery, til Ekstra Bladet i går.

Prisen må man gå ud fra, at de er blevet enige om, for nu er det altså afgjort, at kampen vil blive vist på Eurosport 2 og på streamingtjenesten Eurosport Player.

I kampen møder FCK-spillerne deres tidligere holdkammerat, Andreas Cornelius, som skiftede til Atalanta sidste sommer.

Næste opgave: Italiensk gudinde med begrænset erfaring Hvem er Atalanta? En traditionsrig italiensk klub fra den norditalienske by Bergamo. Klubben har dog aldrig været blandt de bedste og har også i dette årtusinde brugt flere år i Serie B. Dens bedste placering er en fjerdeplads i sæsonen 2016/17. Har de så aldrig vundet noget? Jo, i 1963 vandt Atalanta den italienske pokalturnering, Coppa Italia. La Dea (gudinden), som klubben kaldes, havde den danske OL-helt Flemming Nielsen med på holdet i finalen mod Torino, og selv over 50 år efter triumfen bliver han stadig genkendt og hyldet, når han besøger byen. Hvad med sidste sæson? Træner Gian Piero Gasperini førte sit hold til en syvendeplads, og det snuppede dermed Italiens sidste europæiske plads. Hvem er den største profil? Lille Alejandro Gómez er en arbejdsom kreatør, og hans lave tyngdepunkt og hurtighed gør det svært for andre at fange den alsidige offensivspiller. Han er anfører i klubben og fik i en alder af 29 landsholdsdebut for Argentina i sommeren 2017. Andre der skal holdes øje med? Stjerneskuddet Musa Barrow og lejesvenden Duván Zapata. Sidstnævnte er en stor, stærk angriber og blandt andet hentet, fordi Andreas Cornelius slet ikke har slået til. Har de stor europæisk erfaring? Nej, Atlantas optrædender i Europa har været meget sporadiske. De var første gang med i 1963 og skulle derefter vente næsten 25 år på næste kamp. I 1988 var de i semifinalen i Pokalvindernes turnering, og de nåede i sidste sæson 1/16-finalen i Europa League. Her tabte de 3-4 til Dortmund. Hvordan nåede de playoff-runden? Italienerne trådte ind i 2. runde, hvor de slog Sarajevo med sammenlagt 10-2. I 3. runde ser Hapoel Haifa ud til at blive ekspederet ud uden problemer. Atalanta vandt 4-1 i Israel og sejrede 2-0 i Italien. Andreas Cornelius kom ind til sidst og lavede målet til 2-0. Ellers noget? Klubbens hjemmebane, Stadio Atleti Azzurri d’Italia, er noget af en antikvitet og ikke blåstemplet af UEFA. Det betyder, at Atalanta må spille sine europæiske hjemmekampe andre steder. Kampen mod FCK i næste uge bliver spillet på Sassuolos normale hjemmebane, Stadio Citta del Tricolore, i Reggio Emilia et par timers motorvejskørsel fra Bergamo. Vis mere Luk

